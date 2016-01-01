الليلة.. «حسن شحاتة» ضيف معكم على CBC

كتبت- إنجي لطفي

يستضيف برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة CBC الكابتن حسن شحاته مدرب منتخب مصر الأسبق، اليوم الجمعة، في تمام الثامنة مساء.

ويتحدث حسن شحاتة في الحوار عن التشجيع وروح الفانلة بمناسبة عودة المنتخب المصرى للمشاركة في بطولة أفريقيا بعد غياب، كما يعد البرنامج مفاجأة لجمهوره ومحبى الرياضة خلال الحلقة.

ويكشف حسن شحاتة، عن كواليس بدايته في كرة القدم، وكيف كانت علاقته بالنجوم الكبار، وما أبرز التحديات التي واجهته خلال رحلته الكروية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.