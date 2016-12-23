ضبط 2 طن سكر وزيت مدعم استولى عليها بقالان تموينيان فى القليوبية

القليوبية - خالد حجازى

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، بتوجيه ضربة جديدة لمافيا الاستيلاء على الدعم بالقليوبية، حيث تمكنت من ضبط بقالى تموين بشبين القناطر استوليا على السلع المدعمة لبيعها فى الوسق السوداء، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت المعلومات السرية قد وردت للعقيد محمد عبد الهادى رئيس مباحث التموين بالقليوبية، تفيد بقيام بقالى تموين بشبين القناطر بالاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء.

أخطر اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، وتمكنت حملة مكبرة قادها اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية، من ضبط "أحمد ذ س" المسئول عن محل بقالة تموينىة ضمن مشروع جمعيتى التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، لقيامه بتجميع كميات من السلع التموينية "زيت – سكر- مكرونة" المدعمة من قبل الدولة، والمخصصه للبقالين التموينيين، والتى تصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين بغرض احتكاره داخل مخزن سرى وحجبها عن جمهور المستهلكين وبيعها لتجار السوق السوداء للاستفاده من فارق الأسعار.

وبمداهمة المخزن تم ضبط 55 كرتونة زيت بإجمالى وزن 528 كجم خاصة بوزارة التموين، و66 رابطة سكر بإجمالى وزن طـن و380 كيلو خاص بوزارة التموين، و210 كجم دقيق فاخر استخراج 72% خاص بوزارة التموين، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعه، فتم التحفظ على المضبوطات بالشركة العامة لتجارة الجملة فرع شبين القناطر.

كما تمكنت الحملة من ضبط "عماد ع"، وبمراجعة الفواتير والتسويات مع بونات الصرف التى قام بصرفها من فرع مركز شبين القناطر التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، تبين قيامه بالصرف فى كمية وقدرها عدد (451 كجم) سكر خاص بوزارة التموين، والتى قام ببيعها لتجار السوق السوداء بغرض الاستفادة من فارق الأسعار، وتحقيق مكاسب غير مشروعة مستغلا الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.