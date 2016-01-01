التضامن تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية 2 يناير

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن فتح باب التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية والذى سيبدأ من 2 إلى 15 يناير 2017 ويكون من خلال مديريات التضامن الاجتماعي بالبلاد .

وقالت والي في بيان اليوم الجمعة، أصدرته الوزارة إن التكريم هذا العام سيشمل فئات متنوعة جديرة بالاحتفاء، مثل الأم المثالية، الأم المثالية لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة يتم ترشيحها من المجلس القومي لشئون الإعاقة، الأم المثالية من المعيلات ويتم اختيارها من خلال الإدارة العامة للضمان الاجتماعي والأم البديلة التي قامت برعاية ابن من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية مع أبنائها الطبيعيين.

وأضافت، أن الشروط الخاصة باختيار المكرمات تشمل العديد من المعايير تؤكد جميعها على معاني سامية مثل الكفاح والعطاء الذي تقدمه الأم تجاه الأبناء والأسرة ويؤدي إلى نجاحهم وتميزهم العلمي أوالمهني، وأيضا إيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة التي تؤديها الأم وبين دورها في احتضان الأبناء ورعايتهم والسهر على دراستهم وتعليمهم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم وتربيتهم على قيم مهمة مثل العمل و”من جد وجد..”وغرس الأخلاق الحميدة وحب الوطن والتضحية من أجله.

أما عن المعايير المرجحة لاختيار الأم المثالية فأكدت الوزيرة على أن تعليم الأبناء وتفضيل من أوصلت أبناءها إلى أعلى درجة في السلم التعليمي في مقدمة الأولويات، وكذلك قدرة الأم على العمل وإيجاد مصادر لزيادة دخل الأسرة، وتشجيع الأبناء على العمل الخاص وإدارة المشروعات الصغيرة، والمشاركة الاجتماعية التطوعية، وأيضا دمج أحد الأبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع.