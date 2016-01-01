«بوتين» يوقع أمر توسيع القاعدة البحرية في طرطوس بسوريا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا رئاسيا يقضي بتوقيع اتفاقية بين الاتحاد الروسي وسوريا بشأن توسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس بشمال غرب سوريا لتأمين احتياجات السفن الحربية الروسية في طرطوس.

وتتضمن الاتفاقية – حسب ما أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الجمعة – توسيع منطقة قاعدة طرطوس البحرية لتصبح ملائمة للسفن الحربية الروسية.

وكانت مصادر بمجلس النواب الروسي (الدوما) قد أعلنت – أمس – أن البرلمان الروسي سيناقش ويقر اتفاقية قاعدة طرطوس البحرية العسكرية الروسية في سوريا قبل نهاية العام الجاري.

وتؤكد مصادر صحفية روسية أن اتفاقية هذه القاعدة العسكرية لن تختلف كثيرا عن اتفاقية قاعدة (حميميم) الروسية الجوية في سوريا من حيث إنها ستقر بالوجود البحري العسكري الروسي في طرطوس على أساس دائم.