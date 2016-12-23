مطار مالطا الدولى يعلن تأجيل رحلات الطيران وتحويلها

كتبت مريم بدر الدين

أعلن مطار مالطا الدولى تأجبل بعض الرحلات وتحويلها بعد حادث هبوط الطائرة الليبية تم اختطافها تابعة للخطوط الأفريقية على متنها 118 شخصا.

وكتب المطار عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات الصغيرة: " قد تم تأجيل بعض الرحلات أو تحويلها لأن سلامة وأمن الركاب على رأس أولوياتنا"، فى حين أستؤنف العمل فى المطار.

ووجه النصيحة إلى الركاب لمتابعة موقع المطار الرسمى للتحقق من أى معلومات جديدة بخصوص رحلاتهم قبل توجههم إلى المطار.

ومن جانبه، قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" أن المختطفين على متن الطائرة 82 ذكور، 28 إناث، وطفل رضيع.