المنامة /أ ش أ/

استقبل وزير شئون الكهرباء والماء البحرينى عبد الحسين بن على ميرزا اليوم الجمعة وفدا من كبار مسئولين شركة EAG كابيتال الماليزية الرائدة فى مجال انتاج الطاقة والمياه من خلال تدوير وحرق المخلفات حيث تم استعراض أحدث المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها فى المنطقة.