استقبل وزير شئون الكهرباء والماء البحرينى عبد الحسين بن على ميرزا اليوم الجمعة وفدا من كبار مسئولين شركة EAG كابيتال الماليزية الرائدة فى مجال انتاج الطاقة والمياه من خلال تدوير وحرق المخلفات حيث تم استعراض أحدث المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها فى المنطقة.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن الوزير أكد- خلال الاجتماع الذى حضره سفير ماليزيا لدى البحرين أحمد شاهيزان عبدالصمد- دعم الحكومة لجميع الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الكهرباء والماء فى إطار سياسة تعزيز التعأون مع القطاع الخاص ودعم التوجهات الاقتصادية بتوسيع دوره فى قطاع إنتاج الكهرباء والماء.
> ونوه الوزير إلى أن الأنظمة والتشريعات فى البحرين تشجع الاستثمار الأجنبى فى البلاد وأن أبواب كبار المسئولين فى البلاد مفتوحة دائماً للقاء المستثمرين والاطلاع على سير العمل فى استثماراتهم ودعمهم بكافة السبل المتاحة.
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