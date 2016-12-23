الجيش السورى يعثر على مستودعات أسلحة شرق حلب ويحبط هجوما لـ"داعش" بريف حمص

وذكرت وكالة الآنباء السورية سانا أن وحدات من الجيش فككت خلال تمشيطها أحياء الزبدية وصلاح الدين والمشهد والأنصاري، مئات الألغام والعبوات الناسفة التى زرعها المسلحون فى العديد من المنازل والمدارس والبنى التحتية قبل إخراجهم باتجاه منطقة الراشدين فى الريف الجنوبى الغربى لحلب.

> وأشارت إلى أن وحدات الهندسة تواصل عملها فى تفكيك الألغام والعبوات الناسفة فى جميع الأحياء لتطهيرها بشكل كامل تمهيدا لدخول الورشات ألفنية والخدمية إليها لإعادة الخدمات الأساسية إليها بهدف إعادة الأهإلى إلى منازلهم.



> وفى سياق متصل أفاد مصدر عسكرى بأن وحدات من الجيش السورى أحبطت هجوما لمسلحى "داعش" فى منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقى وأوقعت 20 قتيلا بين صفوفهم.