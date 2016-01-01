زوجة تخطف خطيب إبنتها و تقرر الزواج منه و لكن الزوج قام بالإبلاغ عنهما

شيماء مصطفى

أسرة تتكون من أب و زوجة و إبنة تقدم لهم شاب يبدو أنه محترم من وجهة نظر الأب وافق عليه و قام بإستئمانه على إبنته و بيته فى غيابه ، و كان ذلك الشاب يأتى كل يوم إلى منزل خطيبته بشكل يومى سواء كان الأب متواجد أو غير متواجد ظل هذا الأمر حتى حدثت الكارثة الكبرى و هى أن أم الفتاة قامت هى و الخطيب بإقامة علاقة غير شرعية مع بعضهم البعض دون أن تدرى الفتاة المخدوعة و الأب الذى أدخل هذا الشيطان البيت ، فكرت الزوجة الغير مخلصة بالمرة للحياة الزوجية و الأمومة التى كانت لابد أن تجعلها تتوقف عن تلك العلاقة المشينة و لكن دبرت هى و الخطيب الخاص بإبنتها أن يتخلصوا من إبنتها و زوجها حتى يحلو لها الأمر و يستمرا فى العلاقة الغير أخلاقية .

لم تلقى الأم إعتبار لأمومتها و لا لحياتها الزوجية و لا للأخلاق و التقاليد ، و أكتشف الزوجة و الإبنة الخيانة و لكن الوالد حتى يحافظ على إبنته و لا يضيع نفسه قام بالإبلاغ عنهما و تم ضبطهما متلبسين فى محضر زنا ، و أثناء التحقيقات قالت الخائنة و الخائن أنهما كانوا سيعلنان تلك العلاقة على الملأ و كانت ستقوم بطلب الطلاق من زوجها و كانت ستتزوج من خطيب إبنتها .