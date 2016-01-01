العناية بالأجهزة الكهربائية

شيماء مصطفى

الأجهزة الكهربائية لا غني عنها في أي منزل ؛ وهي من الأشياء المهمة جدا في احتياجاتنا اليومية ؛ أسعارها مرتفعة ؛ نقدم بعض النصائح التي من شأنها أن تجعلك تحافظي عليها في منزلك ؛ بأعلى كفاءة لها فترة طويل و الحفاظ على عمرها الافتراضي ؛ و أهم هذه الأجهزة ؛ الثلاجة و البوتاجاز و الثلاجة و الغسالة ؛ سيتناول المقال طريقة الصيانة الدورية و التنظيف ؛ و الاستخدام الأمثل و الأمن لهذه الأجهزة .



نصائح هامة لأهم الأجهزة الكهربائية في المنزل

الموقد ( البوتاجاز ):يمكنك إزاله البقع الدهنية وهي ساخنه بواسطة منشفه جافة ؛ ولغسل عيون البوتاجاز يمكنك وضعها في محلول من الماء والخل لدقائق ؛ ثم يتم غسلها بالماء والصابون السائل ثم يتم تجفيفها جيدا ؛ أما الفرن يمكنك استخدام كربونات الصوديوم وبعض الخل وتركها لساعة تقريبا ؛ ثم إزالتها بإسفنجة ستجدي الفرن نظيفا .

المكواة الكهربائية : لتنظيف المكواة العادية يمكنك استخدام الماء والكحول لتنظيفها ؛ أما المكواة بالبخار يمكن وضع ماء و خل عادي في خزان المياه الموجود بها ثم يتم توصيلها بالكهرباء حتي يتم تبخير الماء منها تماما ثم اشطفيها بالماء عده مرات للتخلص من رواسب المياه في الثقوب .

الثلاجة الكهربائية : يجب وضع الخضروات واللحوم و الفواكه نظيفة داخل الثلاجة حتي لا يؤثر علي رائحتها ؛ كما يجب تغطية الأطعمة ذات الرائحة النفاذة كي لا تؤثر علي الأطعمة الأخري و تنتشر في الثلاجة ؛ ضعي في الثلاجة قطعة فحم أو بن لامتصاص الروائح غير المرغوب فيها ؛ عند غسل الثلاجة استخدمي الماء الدافئ المضاف إليه بيربونات الصوديوم و امسحي بإسفنجة مبللة ثم بفوطة جافه .

الغسالة الكهربائية :أحرصي دائما بعد أنتهاء دورة الغسيل علي ترك باب الغسالة مفتوحا وجعلها جافة ؛ والتأكد من أن الأطر الكاوتش جافا للحفاظ عليه والحفاظ علي الغسالة من الصدأ ؛ لا تملئ الغسالة بكمية أكثر من المسموح بها حتي لا تتعرض للتلف و تقل كفاءتها ؛ و أحرصي علي عدم وصول الماء للجسم الخارجي للغسالة حتي لا يصدأ ولا يتعرض للتأكل .