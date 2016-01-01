بالصور.. استمرار عمليات التصويت بعمومية الصيادلة الطارئة

المراسل – عمر جمال

بدأت عملية تصويت الصيادلة المشاركين بالعمومية الطارئة، منذ صباح اليوم، التي دعا لها مجلس النقابة، لبحث أزمة تسعير الدواء وتحديد هامش ربح الصيدلي طبقا للقرار 499 لسنة 2012.

وتعقد نقابة الصيادلة اليوم الجمعة، جمعية عمومية طارئة، بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية، لمناقشة الخطوات التصعيدية لتطبيق قرار 499 بالكامل، و الخاص بتسعير الدواء وتحديد هامش ربح الصيدلي.

كما سيتم مناقشة لائحة تعديل آداب المهنة، و أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، وآخر مستجدات قانون ضريبة القيمة المضافة.

وكان من المفترض أن تنعقد العمومية الطارئة، في 25 نوفمبر الماضي، إلا أنه تم تأجيلها لليوم، لدواعٍ أمنية، و لإتاحة الفرصة للتفاوض مع جميع الأطراف المعنية بأزمة الأدوية في مصر، من أجل تنظيم سوق الدواء، وحقوق كل طرف من الأطراف سواء شركات الأدوية أو الصيادلة.