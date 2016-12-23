بالصور .. استمرار هطول الأمطار على الإسكندرية لليوم الثالث على التوالى

الإسكندرية ــ جاكلين منير

واصلت موجة الطقس السيئ ضربها لمحافظة الإسكندرية لليوم الثالث على التوالى، حيث شهدت المحافظة اليوم استمرار هطول الأمطار المتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة، مما أدى إلى تراكمات لمياه الأمطار فى بعض المناطق الأكثر تأثرا، يأتى فى مقدمتها غرب الإسكندرية بنجع العرب وبعض مناطق شرق بعزب محسن وطريق ترعة المحمودية بسموحة.

فى المقابل كثفت الأحياء من أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، بناء على تعليمات اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية، لمواجهة النوة الحالية، حيث أعلن المحافظ رفع حالة الطوارئ، وأكد على جاهزية غرفة عمليات المحافظة وانعقادها بشكل دائم ومستمر حتى الانتهاء من النوة لاستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الثغر.

وأكد "فرحات"، على أنه تم الدفع بسيارات الشفط ومعدات الصرف اللازمة، وتمركزها بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة على مستوى المحافظة، وذلك للتدخل اللحظى لتصريف أى تجمعات للمياه.