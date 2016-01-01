عاجل.. اختطاف طائرة ليبية على متنها 118 راكباً

في الفترة الأخيره ندخل في أمور معقده في جميع النواحي سواء على السمتوي الاقتصادي العالمي او بالنسبة للحوادث التي أغرقت العالم، وبالنسبة لمحاولات الاختطاف المنتشرة في جميع نواحي العالم، وكان أبرزها الفتره الماضيه اختطاف الطائره المصرية التي كانت تتجه الى الدولة القبرصية، بالاضافه الي أن الحكومه المصرية تدخلت وانقذت الوضع بسلام ولكن اليوم في حادثة اختطاف جديده.

واليوم قد قام رئيس وزراء مالطا بالاعلان عن اختطاف طائرة ليبية وبعدها هبط في بلاده مالطه وجاء ذك وفقا ما ذكرت الينا الفضائيه التي تحمل اسم اكسترا نيوز.

وقد صرح رئيس وزراء مالطا انه يوجد شخصان قد قاموا بتهديد الطائره المخطوفه الليبية بتميرها كليا وذلك ان لم يتم تحقيق المطالب التي يريدونها على وجه التحديد، مؤكدا ان الطائره تابعه للخطوط الجوية الافريقيه ويوجد على متنها 118 راكب.

الجدير بالذكر وانه من قبل ذلك قد تم تفجير طائره مصرية الطائره ايرباص ولم يتم التعرف من قبل الدولة الحبيبة حتي الان على مفجر الطائره الذي ذهب ضحيتها العشرات من الاشخاص.