أحمد أيوب: مباراة القمة ليست لها حسابات خاصة

كتب رمضان حسن

قال أحمد أيوب المدرب العام للأهلي، إن مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر لها الخميس المقبل بالجولة الـ17 للدورى ليست لها حسابات خاصة، مضيفا: "الأهلي يستعد للقمة بشكل طبيعى هى مباراة قوية بالتأكيد لكن تبقى فى النهاية مثل أى لقاء فى الدورى الهدف منه هو الخروج بالنقاط الثلاث".

وشدد المدرب العام على أن الأهلي سيواجه الزمالك من أجل هدف واحد وهو الفوز حتى يُنهى الدور الأول للدورى بشكل جيد.

وأبدى سعادته بالمستوى الذى ظهر عليه الفريق أمام الألومنيوم أمس بدور الـ32 لكأس مصر والفوز بسداسية دون رد، مشيرا إلى أن الأهلي استفاد كثيرًا من المباراة بعدما منح حسام البدرى الفرصة للعديد من اللاعبين الغائبين عن المباريات.