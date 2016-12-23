دبلوماسى هولندى: سوريا لديها خبرة كبيرة وجيش ممارس للحرب

كتب أحمد علوى

قال الدبلوماسى الهولندى السابق والخبير فى الشئون السورية نيكولاس فان دام لوكالة فرانس برس "إن الأمر بالنسبة إلى الرئيس السورى بشار الأسد بمثابة معركة حياة أو موت فى حلب، ولم يكن خيار وقف الحرب مطروحا لديه أصلا، فإما النصر وإما الهزيمة"، وفقاً لما جاء فى وكالة "سبوتنيك الروسية.

ويرى مؤلف كتاب "القتال من أجل السلطة فى سوريا" أن الدولة السورية تمتلك خبرة عمرها نصف قرن، كما يحظى الأسد بدعم الجيش والأجهزة الأمنية.

وأكمل فان دام، أنه وعلاوة على اعتماده على جيش يحار نحو عشر سنوات من الحرب لكنه بقى وفيا له، وعلى جهاز مخابرات موالى له وشعب يخاف ممارسات الجهاديين، فإن الرئيس الأسد واجه معارضة منقسمة رفض رعاتها باستمرار التورط عسكريا معها، وفى هذا الظرف فإن الدعم الشعبى "ليس حاسما".