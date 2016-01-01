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السعودية
أهم المتغيرات في قطاع الاستثمار للعام 2016 والتوقعات لعام 2017
أهم المتغيرات في قطاع الاستثمار للعام 2016 والتوقعات لعام 2017
23 ديسمبر
الرياض
السعودية
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79
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[
المحتوى من الرياض
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الرابط المختصر
عيون
الجمعة 24 ربيع الأول 1438 هـ - 23 ديسمبر 2016م
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