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  5. أهم المتغيرات في قطاع الاستثمار للعام 2016 والتوقعات لعام 2017

أهم المتغيرات في قطاع الاستثمار للعام 2016 والتوقعات لعام 2017

23 ديسمبر الرياض السعودية 0 79

[المحتوى من الرياض]

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عيون

الجمعة 24 ربيع الأول 1438 هـ - 23 ديسمبر 2016م

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