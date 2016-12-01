بالصور.. «أبوالليف» بديلا للراحل أحمد راتب فى مسرحية «بلد السلطان»

وقع المخرج محمد حسن، اختياره على المطرب نادر أبو الليف، ليحل بديلا للفنان الراحل أحمد راتب، فى دور الوزير “ميمون”، بمسرحية “بلد السلطان”، وتعاقد “أبو الليف” بالفعل على العرض، وجمعته جلسات عمل بالمخرج، ومن المقرر أن يتواجد على المسرح مع باقى فريق عمل المسرحية بدءا من اليوم.

ويعد أمس الخميس هو أول أيام اشتراك أبوالليف العرض المسرحى “بلد السلطان”، وكان الفنان جهاد طلعت هو من يقوم بأداء الدور منذاليوم التالى لوفاة راتب، والعرض من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الفنان ماهر عبيد، وتدور أحداثه فى إطار استعراضى كوميدى سياسى، والبطولة للفنانين “محمود الجندى، نادر أبو الليف، محمد حسن، مالك العلى ، عبير الطوخى، أحمد حامد ، وفاء سليمان، محسن عبد الهادى، حسن عبد الوهاب، عماد عبد المجيد ،نادر الزغبى، عمرو صقر، كريم حسانين ، صبرى أبوعلم، محمد يحيى ، كمال شحاته.

والأشعار لـ : جمال بخيت، ألحان : محمد عزتوسيد أبو العلا، استعراضات : محمد سميح، ديكور وملابس : د. حسين العزبى،غناء :أحمد سعد ومحمد سويد، تأليف : محسن يوسف، مساعد مخرج : محمد المغربى، المخرجانالمنفذان : وفاء شديد ومحمود عطية، إخراج : د. محمد حسن.

يذكر أن مسرحية “بلد السلطان”، من بطولة محمود الجندى والراحل أحمد راتب، وجاء بديلا له مساعد المخرج جهاد سلطان، بالإضافة إلى كل من مالك العلى وعبير الطوخى، تأليف محسن يوسف، وديكور حسين العزبى، وأشعار جمال بخيت، وألحان محمد عزت وسيد أبو العلا، وإخراج محمد حسن.