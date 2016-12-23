3 أسئلة تشغل حسام البدرى بين سداسية الألمونيوم والقمة 113

كتب رمضان حسن

كسب حسام البدرى المدير الفنى للأهلى رهانه على اللاعبين البدلاء بعد أن تألقوا فى مباراة الألمونيوم أمس"الخميس"فى دور الـ32 لمسابقة كأس مصر والتى انتهت بفوز الأحمر بنصف دستة أهداف نظيفة.

البدرى دفع خلال هذه المواجهة ولأول مرة بصانع الألعاب محمد حمدى زكى بعد استبعاده فى 16 مباراة بالدورى لينجح اللاعب فى إثبات ذاته بعيدا عن تواضع مستوى المنافس، كما أشرك المدير الفنى لاعبى الدكة عماد متعب وعمرو جمال وأكرم توفيق وصالح جمعة وأثبت الجميع جدارته ليضعوا المدير الفنى فى شىء أشبه بالحيرة.

عقب مباراة الألمونيوم، بدأ حسام البدرى فى الانشغال ببعض الأسئلة التى تدور فى ذهنه حاليا والخاصة بمصير التشكيل الذى سيلعب به مباراة القمة أمام الزمالك يوم الخميس القادم وأيضا قائمة الـ18 لاعبا.

أول هذه الأسئلة هى، هل يعتمد حسام البدرى على عماد متعب أو عمرو جمال فى هجوم الفريق الأحمر خاصة بعد أن أحرزا 5 أهداف فى مباراة الألمونيوم ؟

ثانى الأسئلة، هل يكون لأكرم توفيق وصالح جمعة دورا فى القمة 113 ولما لا وهما تألقا أمس بفضل تحركاتهما الدقيقة والسريعة أيضا وأداء واجباتهما على نحو أمثل.

السؤال الثالث والأخير هو، هل يفاجئ المدير الفنى الجميع ويُشرك محمد حمدى زكى أمام الزمالك بعد أن أجاد اللاعب أمس وأكد ضرورة الاعتماد عليه فى مباريات المارد الأحمر.

يبقى هذا كله مجرد اسئلة مؤكد أنها تدور فى ذهن الجهاز الفنى للأهلى وسيتم حسمها مساء الأربعاء المقبل يوم إعلان القائمة الخاصة بالقمة.