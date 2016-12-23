إصابة مبيض محارة بطلق نارى بالرقبة خرجت بالخطأ من سلاح حارس ببنك بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب مبيض محارة، بناحية الكردى بمحافظة الدقهلية، بطلق نارى فى الرقبة لخروج طلقة بالخطأ من سلاح حارس أمن ببنك التنمية والائتمان الزراعى.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من قسم الكردى، من مستشفى ميت سلسيل المركزى، بوصول المدعو "محمد ي.إ." 17 عاما مبيض محارة ومقيم بندر الكردى، مصاباً بفتحة دخول وخروج بالرقبة ادعاء طلق نارى (ولا يمكن استجوابه)، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

أسفر الفحص إلى أنه حال قيام المصاب بالعمل بمنزل المدعو "أحمد ع.ع." 54 سنة حارس أمن إدارى ببنك التنمية والائتمان الزراعى "فرع الكردى" ومقيم بندر الكردى وأثناء قيام الأخير بالعبث بالطبنجة خاصته خرجت منها طلقة عن طريق الخطأ أصابت المذكور".

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط المتهم والسلاح النارى وهو عبارة عن (طبنجة حلوان عيار 9 مم)، تحمل رقم 3005628 وبخزنتها 5 طلقات) والمرخص له بحملها بموجب الرخصة رقم 39078 حراسة الصادرة من قسم الكردى بتاريخ 18/1/2002 وسارية حتى 31/12/2018 .

وبسؤال المتهم قرر أنه قام بترك محل عمله بالبنك والتوجه لمنزله لمتابعة العمال، وتم التحفظ على السلاح النارى والرخصة على ذمة تصرفات النيابة ، وجارى موالاة الإستعلام عن حالة المصاب وسؤاله فور سماح حالته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1598/2016 جنح القسم، وجارى العرض على النيابة العامة، وجهنا بتعيين الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة.