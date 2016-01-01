«مصرللطيران»: أسعار خاصة لرحلات شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان في الكريسماس

مراسل «ONA»

صرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه حرصًا من الشركة الوطنية على تنشيط السياحة الداخلية في مدن الجذب السياحي في مصر، وتحديداً في فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة وأجازات نصف العام الدراسي، والتي تشهد معدلات تشغيل عالية ونشاطًا ملحوظًا في حركة السفر، قامت مصرللطيران إعتبارا من اليوم الجمعة بطرح أسعاراً تنافسية علي تذاكر السفر إلى كلًا من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ، تبدأ من 650 جنيه للذهاب ففط و 1250 جنيه للذهاب والعودة شاملة الرسوم والضرائب.

وقال مسلم، أن جاء ذلك تزامناً مع قرار تسيير الشركة 344 رحلة إضافية ومنتظمة خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتي 5 يناير القادم ، إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل لاستيعاب أعداد الركاب المتوقعة خلال تلك الفترة.

من ناحية أخرى، نظراً لإقبال الركاب منذ الإعلان أمس عن الحملة الترويجية والأسعار التنشيطية التي طرحتها الشركة على بعض الوجهات العربية التي تسيرها من مطاري القاهرة وبرج العرب بالاسكندرية، وحتى يتمكن عدد كبير من الإستفادة بهذه العروض تقرر مد فترة حجز التذاكر حتى 10 يناير القادم بدلاً من 23 ديسمبر الحالي على أن يتم السفر قبل 31 مايو 2017.