السلطات التركية تعتقل نائب رئيس البرلمان فى اسطنبول

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الجمعة، فى اسطنبول نائب رئيس البرلمان النائب عن حزب الشعوب الديمقراطى، الموالى للأكراد، بيرفن بولدان.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارى، عن وسائل إعلام تركية، قولها أن اعتقال بولدان جرى فى منزله، مشيرة إلى أن بولدان أكد اعتقاله من قبل الشرطة شخصيا عبر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر).

واعتقلت السلطات التركية الشهر الماضى الرئيسين المناوبين للحزب النائب صلاح الدين دمرداش وزميلته فى البرلمان فيجن يوكسيداغ وسبعة نواب آخرين من الحزب نفسه، وذلك فى إطار تحقيق “لمكافحة الإرهاب” حيث يتهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان هذا الحزب ثالث قوة فى البرلمان بالارتباط بحزب العمال الكردستانى الذى تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

أ ش أ