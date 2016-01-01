انفجار موقد غاز يودي بحياة فلاح بالفيوم

انفجر اليوم، الجمعة، موقد غاز، بمنزل فلاح، مقيم بقرية النزلة، بمركز الشواشنة، بمحافظة الفيوم، مما أدى إلى مصرع شقيقه.

وصرحت النيابة بدفن جثته، حسب بيان أمني، صباح اليوم الجمعة.

كان مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، بورود بلاغ من المواطن “ناصر حافظ أ-41 سنة”، فلاح، ومقيم بقرية النزلة، بمصرع شقيقه “محمد حافظ أ-43 سنة”، فلاح، إثر انفجار موقد غاز منزلي.

وقال ناصر حافظ، في بلاغه، أن شقيقه كان بالمنزل، وخلال أستخدامه اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، تسرب غاز منها، مما أدى إلى انفجارها، وحدوث إصابته التي أودت بحياته، دون أن يتهم أحد بالتسبب في ذلك، أو يشتبه جنائيا في الوفاة.

وأكد تقرير مفتش الصحة، عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، رقم 7107 لسنة 2016 م، إداري مركز الشواشنة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة.