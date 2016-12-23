للمرأة.. 5 مشاكل صحية تتعرضين لها على حسب طولك

كتبت آلاء الفقى

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن طول المرأة ينذر بإصابتها بعدد من المشاكل الصحية فى المستقبل، وتشمل الآتى:

1. مشاكل القلب:

أظهرت دراسة حديثة أن النساء طوال القامة لديهن فرصة أقل من 25% للإصابة بمشاكل القلب مقارنة بالنساء الفصيرة، على الرغم من أن هناك العديد من العوامل الأخرى التى تلعب دورا فى الإصابة بمشاكل القلب، إلا أنه يمكن للطول أن يكون عاملا أيضا، إذ يكون الشخص طويل القامة يتمتع بصحة القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل.

2. السرطان:

تقول دراسة إنه عندما يتعلق الأمر بالإصابة بالسرطان، فالنساء القصيرات مميزات ويبدو أن بعض أنواع السرطانات مثل القولون والثدى والكلى تؤثر على الأشخاص طويلى القامة.

3. جلطات الدم:

فمن المميزات الأخرى لقصيرات القامة، أن احتمالات إصابتهن بجلطات الدم تكون أقل، إذ أظهرت دراسة أن النساء طويلات القامة أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بسبب جلطات الدم.

4. الحمل :

النساء طويلات القامة لديهن فرصة أكبر لتحمل فترة الحمل من غير جهد، وتكون فرصة لإصابتهن بسكر الحمل أقل، ووفقا للدراسات فإن النساء القصيرات يتعرضن لكثير من التوتر أثناء الحمل.

5. الخرف:

كما جاء فى التقرير عند الإصابة بالخرف فالنساء طويلات القامة أفضل من قصيرات القامة، ووفقا للدراسات فإن النساء القصيرات لديهن فرصة أكبر للإصابة بالخرف عن غيرهن.