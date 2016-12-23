القاطرة الكونغولية كاسونجو لـ"اليوم السابع": تمنيت اللعب بجوار تريكة

حوار محمد عراقى – تصوير كريم عبد الكريم

"الهاى لايتس" سر تألقى مع الإتحاد..ومكالمة هاتفية تُقربّنى من منتخب بلادى

أحصل على مستحقاتى بانتظام وزعيم الثغر رفض رحيلى للمريخ السودانى

لفت الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الاتحاد السكندري الأنظار اليه بشدة بعد تألقه اللافت بقميص زعيم الثغر هذا الموسم، حيث نجح فى إحراز 7 أهداف ليصبح محط أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك -الراغبين بقوة فى تدعيم خط هجومهم- خلال الفترة المقبلة.

"اليوم السابع" حاورت القاطرة الكونغولية لكشف حقيقة مفاوضات الأهلى والزمالك وطموحه فى الفترة المقبلة وغيرها من الكواليس التى يتم الكشف عنها لأول مرة.

فى البداية ما سر تأقلمك السريع فى الدورى المصرى؟

أتدرب بشكل جيد فضلاً عن مساعدة الجهاز الفني لي في تحسين قدراتي خاصة كابتن مجدي عبد العاطي مدرب عام الاتحاد الذى حرص على تقديم لى الهاى لايتس لجميع المدافعين الذين نواجههم لمعرفة نقاط قوتهم وضعفهم الأمر الذى ساعدنى فى التسجيل خلال معظم مباريات فريقى هذا الموسم.

ما هى الأندية التى لعبت لها قبل الاتحاد؟

كالوم الغينى وحصلت على لقب هداف الدورى عامين متتاليين كما حصلت على جائزة أحسن لاعب في الدوري الغينى ،والمثير أن الجمهور الغينى قام بتأليف أغنية خاصة بي بعد تألقى هناك والتى كانت أهم مقاطعها أننى شاب كونغولى جئت من أجل التألق في الدورى الغينى.

وكيف انتقلت للإتحاد السكندري؟

بعد ظهوري بشكل جيد مع فريق كالوم الغيني تلقيت عدد من العروض أبرزها من الاتحاد ونانت الفرنسي ولوكيرن البلجيكى والذى رشحنى للعب له المدرب البلجيكى الشهير جورج ليكنز إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح لانتقل لصفوف زعيم الثغر فى النهاية.

وهل تجد مماطلة من إدارة الاتحاد فى الحصول على مستحقاتك؟

في الحقيقة لم يحدث ،فأنا أحصل على مستحقاتى بانتظام مثلى مثل بقية اللاعبين فإدارة النادى برئاسة محمود مشالي تحاول توفير كافة عناصر النجاح للفريق من أجل استمرار الظهور بشكل جيد.

ولكن هناك أنباء عن وجود نية لبيعك من أجل حل الأزمة المالية ؟

لا أعلم عن هذا الأمر أى شىء ولم تتحدث معى الإدارة عن وجود أى نية فى بيعي خلال فترة الانتقالات المقبلة ولكنى فى النهاية تحت أمر نادى الإتحاد في أى شىء.

وما حقيقة ادعائك للإصابة خلال الفترة الماضية من أجل الرحيل لأحد القطبين؟

لم يحدث مطلقاً فأنا لاعب محترف وأتمسك بوجودى داخل الاتحاد السكندرى إلا لو كان للإدارة رأى آخر فسأحترم رغبتهم بالطبع.

بصراحة تلقيت مفاوضات من الأهلي والزمالك ؟

سمعت بها ولكني لا أعلم هل تم إرسال عروض رسمية من الناديين لإدارة الاتحاد السكندري أمام لا، ولكن دعنا ننتظر هل المفاوضات جدية أم حديث فقط

وأيهما تفضل الأهلي أم الزمالك ؟

أنا لاعب في الاتحاد السكندرى ولا يصح أن أتحدث في هذا الأمر ولكن ما أستطيع قوله أنهم من أكبر الأندية فى القارة الأفريقية والانضمام لأحدهم شرف لأى لاعب ،وفى النهاية اذا تم الاتفاق مع إدارة الإتحاد السكندرى علي الرحيل سيكون بعد الاتفاق مع وكلاء أعمالى بلال نظير وإسلام سراج.

وما هى مدة عقدك مع الاتحاد السكندرى؟

3 سنوات

اين انت من منتخب بلادك ؟

مدرب الكونغو فلورانت تحدث معي هاتفياً وأكد لي أننى في دائرة المرشحين للانضمام لمنتخب بلادي وهو الأمر الذى أسعدنى بشدة ،ومن هنا أتوجه بالشكر للجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بقيادة مختار مختار والذى يعد كلمة السر فى تألقى هذا الموسم.

وهل تلقيت عروض مؤخراً ؟

بالفعل تلقيت أكثر من عرض رسمى داخل مصر وفي الخليج ،والأمر برمته ين يدى إدارة الاتحاد السكندرى.

وما حقيقة تلقيك عرضا من المريخ السوداني؟

بالفعل تلقيت عرض من المريخ السودانى إلا أن إدارة الإتحاد السكندرى رفضته وهو الامر الذى احترمته ومن هنا أحب أن أتوجه بالشكر للسيد جمال الوالي رئيس النادى الذى كان حريصاً بشدة على ضمى لفريقه.

ما هي المراكز التى تجيد اللعب فيها ؟

أجيد فى كافة مراكز الهجوم وخاصة مركز المهاجم الصريح

من أهم اللاعبين المصريين فى مصر ؟

محمد أبو تريكة فهو لاعب رائع ويملك سمعة ممتازة في افريقيا وكنت اتمنى اللعب بجواره وكذلك أحمد حسن وحسام حسن والأسطورة عصام الحضرى.

وماذا عن حالتك الاجتماعية ؟

متزوج ولم أرزق بعد بأطفال

وأين تقيم زوجتك ؟

تقيم فى الكونغو ولكنها جاءت فى زيارة لمصر وأبدت اعجابها الشديد بها ،وأكدت أنها ستعود للمكوث معى خلال الفترة المقبلة.

ما هى أكثر الأشياء التى أعجبتك فى مصر ؟

جمهور الاتحاد السكندرى العظيم والذى سمعت عنه كثيراً قبل مجيئى لمصر إلا أننى عندما جئت لهنا انبهرت بشدة من حبهم الشديد لناديهم.