وزارة الصحة : حقيقة طرح 522 مستشفى حكومى للبيع

سمر العشري

فى مداخلة عبر الهاتف للسيد الدكتور هشام عطا مستشار وزير الصحة مع الإعلامي جابر القرموطى خلال برنامج " مانشيت " حيث نفى سيادته الانباء التي تردد حول عزم وزارة الصحة طرح المستشفيات الحكومية للبيع ،واشار سيادته ان تلك الاقاويل ما هي الا محض افتراء ولا توجد نية لطرح تلك المستشفيات لمستثمرين .

وتابع سيادته موضحاً ان حديث رئيس الجمهورية عن الاستثمار في المنظومة الصحية الحكومية يهدف الى تطوير التقنيات الطبية بالإضافة الى تطوير العمالة فى تلك المستشفيات والبالغ عددها خمسمائة واثنتين وعشرون مستشفى بهدف النهوض بها وليس طرحها للبيع كما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

وتجدر الاشارة الى انه قد ترددت انباء عبر الصحف حول عزم وزارة الصحة عن طرح خمسمائة واثنتين وعشرون مستشفى تابعة للدولة الى البيع بهدف الاستثمار فى المنظومة الصحية للدولة ، وقد لاقت تلك الانباء ردود افعال واسعة بين المواطنين وعبر صفحات التواصل الاجتماعي والتي عبرت عن حالة من الاستنكار لدى الجميع والتي تناقلتها الكثر من الصحف المحلية والعربية .