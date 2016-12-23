وفاة الطبيب الأمريكي هنري هيمليك مخترع علاج الانسداد الهوائي بعمر 96 عاما

سمر العشري

توفي الطبيب الأمريكي هنري هيمليك الذي ابتكر طريقة لانهاء الانسداد الهوائي والتي سميت " مناورة هيمليك " على اسمه ووافته المنية عن عمر 96 عاما في مستشفى بمدينة سينسيناتي في الولايات المتحدة اثر مضاعفات نوبة قلبية كان قد تعرض لها قبل أيام .

وكان الدكتور يعمل في مستشفى اليهودي مدير قسم الجراحة عندما توصل الى اسلوب ينهي انسداد المجرى التنفسي في عام 1974 والذي حمل الاختراع اسم مناورة هيمليك، وبفضل هذا الانجاز استطاع انقاذ الآلاف من ضحايا الاختناق، وقال انه في وقت سابق تمكن من انقاذ سيدة تعرضت للاختناق معه في دار المسنين وانها شفيت على الفور .

وقال ان سبب الآلاف من الوفيات سنويا بسبب الاختناق دفعه الى التوصل الى الحل عام 1972، وقال ابنه فيل هيمليك انه والده رجل عظيم له الفضل بانقاذ الكثير من الأرواح، وأعرب الجراح هيلميك عن فخره لابتكارات اخرى مثل تصريف صمام القلب والذي انقذ حياة الآلاف من الجنود والمدنيين في حرب فيتنام، وقال انه قام باختبار العملية مع فريق من الباحثين وتطبيقها على كلب مخدر عبر وضع انبوب مع بالون في نهاية اسفل مجرى الهواء ثم اختنق وبعدها استخدم المناورة لانهاء الانسداد الهوائي .

واعتمدت المناورة في المستشفيات العامة وشركات الطيران ومن قبل جمعيات المطعم البريطانية غير الربحية، واكسبه العديد من التقديرات والجوائز عالمياَ .