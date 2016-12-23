بالفيديو : داعش يحرق جنديين تركيين حتي الموت

سمر العشري

قامت داعش التي تسمي نفسها تنظيم الدولة الاسلاميه وتتلاعب بالدين الاسلامي بنشر مقطع فيديو اليوم يظهر فيه مسلحين داعش وهم يقومون بحرق جنديين تركين الى أن يموتوا وتواجه الدولة التركية مشاكل كبيرة فى مواجهه الارهابيون الذين يحملون اسم دعش الذي يندرج تحت اسم تنظيم الدولة .

وبعد انتشار هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر في الدولة التركية قامت تركيا باغلاق جميع مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، والجدير بالذكر وان ذلك الجنديان كانوا يقاتلون فى شمال سوريا مع اخواننا السوريين ضد داعش، وظهر فى الفيديو الجنديان وهما مقيدان بسلاسل حديديه واعلنه عن اسميهما قبل أن يتم حرقهما معاً أمام العالم العربي باكمله .

وأكد المرصد السوري فى تصريحات خاصه له انه قد تم قتل 24 مدنيا فى منطقه الباب السورية التي تخضع تحت سيطره تنظيم الدوله الاسلامية داعش، ولم تعلق الحكومه التركية حتي الان على مقتل الجنديين التركيين لها فى سوريا بحجه عدم التأكد من انهما بنتمون الى الجيش التركي .