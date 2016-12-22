بالفيديو: هكذا احتفل تامر حسني ومي عمر بعيد ميلاد اللبنانية نور

فرضت ظروف تصوير فيلم "تصبح على خير" على الممثلة اللبنانية نور أن تحتفل بعيد ميلادها داخل البلاتوه، ولكن بطل الفيلم تامر حسني استغل الفرصة، وقام باهدائها أغنية "كل سنة وانت طيب" مع تعليق يكشف قدر الود بينهما قال فيه : "كل سنة وإنتي طيبة يا أجمل نور في الدنيا".

تامر قام بتصوير المقطع ومشاركته لجمهوره عبر موقع إنستقرام وبدت نور مرتبكة بينما بتشارك جميع من في الاستديو الغناء مع نجم الفيلم الذي طلب بالنهاية زغرودة للتعبير عن الفرحة، ولم تتأخر النجمة مي عمر في تقديمها على الفور.

وشاركها الاحتفال زوجها المخرج محمد سامي، والمنتج وليد منصور، بينما غابت بطلة الفيلم الثانية التونسية درة زروق بسبب عدم تواجدها بالتصوير.