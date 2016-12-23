«الشتا يدق البيبان».. موجة طقس غير مستقر تضرب مصر من اليوم وحتى الأحد

كتب محمد محسوب

تشهد مصر موجة من الطقس غير المستقر بدءًا من اليوم الجمعة وحتى الأحد المقبل، ويأتى ذلك بعد يومين فقط عن إعلان هيئة الأرصاد الجوية بدء فصل الشتاء مناخيًا .

وأكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن تلك التوقعات وفقًا لما كشفته الخرائط وصور الأقمار الصناعية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة لسقوط الأمطار.

وأضاف "عبد العال"، أنه من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية للبلاد المطلة على البحر المتوسط، بدءاً من السلوم غرباً حتى مدينتى رفح والعريش شرقاً، تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة على محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، ووسط سيناء حتى محافظات شمال الصعيد، يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً، تصل فيه الأجواء إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.



>فى السياق ذاته قال عبد العال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حدة الأمطار ستزداد بدءًا من يوم الاثنين على أغلب الأنحاء، حيث ستسقط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى وحتى شمال الصعيد، مشيرًا إلى أنها ستسمر حتى نهاية الأسبوع على الأقل.

وأشار عبد العال، إلى أن الطقس حتى نهاية الأسبوع المقبل سيكون شتويًا باردًا على الشمال حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لمتوسط درجات الحرارة على القاهرة، فأوضح "عبد العال" أن الحرارة فى النهار ستتراوح بين 15 و16 درجة، وفى الليل ستتراوح من 8 إلى 10 درجات.

وحذر "عبد العال"، من الشبورة المائية فى الصباح وخاصة بعد سقوط الأمطار، مؤكدًا أنها ستكون كثيفة وخاصة المناطق المجاورة للمزروعات أو المسطحات المائية .

وطالبت هيئة الأرصاد الجهات المعنية باتخاذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة فى المحافظات المتوقع أن تشهد أمطارًا للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة فيها، خاصة محافظات السواحل الشمالية وشمال سيناء وموانئ للبحرين الأحمر والمتوسط.