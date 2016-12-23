غضب بالشرقية بسبب امتحانات الثانوية للغات.. ونائبة تتهم الهلالى بالعشوائية

الشرقية – إيمان مهنى

سيطرت حالة من الغضب علي طلاب و طالبات الثانوية العامة لمدارس اللغات بالشرقية، بسبب القرار الاخير لوزير التعليم بإلزامهم بأداء الامتحانات بلغة الدراسة .

و قالت اميرة سعد زغلول ولية امر طالبة بمدرسة اللغات بالزقازيق، لـ"اليوم السابع " ان القرار الذي اصدارة الوزير، تسبب في ازمة نفسية و ارتباك لنجلتها و للطلاب عموما ، فهم قطعوا مدة طويلة تجاوزت 4 اشهر منذ شهر اغسطس وهم يتلقون دروسهم في عدد من المواد باللغة العربية ، ولدي مدرس خصوصى، و فترة 6 اشهر المتقبية قبل الامتحانات لا تكفي لاسترجاع ما فات من المنهج و تحصيل الجديد .

ويكمل احمد محسن طالب، ان كل عام و الوزارة تفنن في اشاعة البلبلة و الذعر بين الطلاب ، العام الماضي وقعت فضحية التسربيات و هذا العام نحن سنكون الضحية ،بحسب قولة، لافتا انه يدرس مادتين الكيمياء و الفيزياء بالعربي و هما مواد صعبة جدا ، مؤكد انه من الغير مقبول بعد انتهاء فصل دراسي كامل يعود لنقطة الصفر، خاصة ان الكتب والمدرسين غير متوفرين ، مضيفا انه كان من الاولي علي الوزير تفعيل القرار علي طلبة 2017

من جانبها علقت نوسيلة ابوالعمرو عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس ، علي الازمة بوصفها بانها استمرار التخبط والعشوائية في قرارات وزارة التربية والتعليم " .

و أضافت النائبة لـ "اليوم السابع " اذا كان القرار جيد وممتاز ونحن نؤيده ، الا ان الخطأ في إصدار القرار في منتصف العام الدراسي ، و تساءلات لماذا لم يصدر هذا القرار في بداية العام الدراسي وما ذنب الطلاب بعد مرور نصف العام الدراسي وخصوصا اذا كان لم يتم توفير مدرسين وكتب باللغة الأجنبية في بعض المدارس، مطالبة بضرورة تأجيل هذا القرار لبداية العام القادم.

وكان الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم قد اصدر قرارا بتفعيل المادة 15 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، والخاصة بامتحان الطلاب الذين يدرسون بلغة أجنبية بنفس لغة الدراسة.