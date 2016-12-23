بالصور.. العاملون بشركة مقاولات بترول يطالبون الوزير بتحسين وضعهم المالى

البحر الأحمر - عماد عرفة

تقدم العشرات من العاملين بشركة " البشارية لخدمات البترولية وهى شركة تعمل بنظام المقاول ضمن شركات المقاولات العاملة بشركة السويس للزيت "سوكو" بمذكرة للمهندس طارق الملا وزير البترول يشكون فيها تدنى حالتهم المعيشية داخل الشركة .

وطالب العاملين فى مذكرتهم التى تم تقديمها لوزير البترول التدخل لحل اذمة حالتهم المعيشية وتدنى الأجر اليومى الذين يتقاضونه حيث يعملون داخل الشركة من مدة لا تقل عن 10 سنوات وبينهم من يعمل من 20 عاما حيث يتقاضون أجر يومي 40 جنيه للعامل .

كذلك يعيشون فى كرفانات غير ادمية ، ولا يوجد خدمة صحية لهم كباقى الشركات ولا يتم التأمين عليهم حيث يعملون بدون تأمين مطالبين بالتعين، وأكد العاملون فى مذكرتهم لوزير البترول أن تم التجديد للشركة أكثر من مرة دون زيادة فى المرتبات مع مواكبة غلاء الاسعار مطالبين من وزير البترول النظر فى مشكلتهم .