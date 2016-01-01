تعرف على الاسر التى تستحق الدعم النقدى " البدلات " وكيفية التسجيل فى برنامج حساب المواطن

سمر العشري

نستعرض معكم الان من هى الاسر التى تستحق الدعم النقدى او البدلات بداية من 2017 كما سنستعرض كل ما يخص برنامج حساب المواطن وكيفية التسجيل به ، ومع اعلان المملكة العربية السعودية اليوم ميزانية 2017 تم الاعلان عن دعم مادى وبدلات لبعض الاسر السعودية لمواجهة زيادة اسعار الطاقة والمياة فى الفترة القادمة سواء وقود او كهرباء ، كما اطلقت المملكة برامج لترشيد استهلاك الطاقة بالتزامن مع عدد من البرامج الاخرى ، وسنستعرض معكم ايضاً كل ما يخص التسجيل فى برنامج حساب المواطن .

الاسر التى تستحق الدعم النقدى او البدلات فى 2017

سوف يستحق الدعم النقدى والبدلات وسوف يتمكن من التسجيل فى برنامج حساب المواطن كل رب اسرة يحصل على راتب شهرى اقل من 20 الف ريال وتم تقسيم المستحقين الى ثلاثة فئات بحسب الدخل وهم محدودى الدخل ومتوسطى الدخل وفوق المتوسط ، هذا وسوف يتم تحديد الدعم النقدى الذى يصرف شهرياً طبقاً لعدد افراد الاسرة واحتياجاتهم من الطاقة على ان تتم مراجعة مستمرة لقيمة البدل .

الاسر السعودية المستحقة للدعم النقدى او البدلات والتسجيل فى برنامج حساب المواطن هم :

اصحاب معاش الضمان سوف يتم اضافتهم مباشرة الى برنامج حساب المواطن دون تدخل منهم .

الاسر محدودى الدخل وهم للراتب حتى 8500 .

الاسر متوسطى الدخل حتى 12500 ريال .

الاسر حتى 17500 ريال .

الاسر وحتى 20160 ريال .

هذا سوف يتم فتح باب التسجيل فى برنامج حساب المواطن فى الاول من فبراير 2016 وسوف يتم صرف الدعم النقدى او البدلات قبل زيادة اسعار الطاقة والمياة ، هذا ويذكر ان زيادة اسعار الطاقة والمياة ستبدأ من النصف الثانى من 2017 .