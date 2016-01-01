الفـوزان يحتــفي بالشــيخ الحــميد

احتفى الشيخ محمد بن عبدالله الفوزان السابق رئيس لجنة اهالي مدينة بريدة بالشيخ د. صالح بن عبدالله بن حميد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وخطيب الحرم المكي وذلك بمنزله بمدينة بريدة مساء أمس بحضور عدد من أعيان المنطقة والمشايخ، وكان في استقبال ابن حميد الشيخ محمد الفوزان والشيخ أحمد الفوزان قبل أن يأخذ مكانه في المناسبة، لتتوالى بعد ذلك المشاركات التي سأل متحدثوها الله عز وجل أن يديم علينا نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده وهذه البلاد وشعبها وأن يرزقنا شكر النعم، توجه بعد ذلك الجميع لمأدبة العشاء، وقد شكر الفوزان الشيخ الحميد على استجابة الدعوة.

حديث بين الحميد ومحمد الفوزان