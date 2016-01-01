.. ويواسي المهوس في وفاة والدهم

م. عبدالعزيز المهوس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود امير منطقة القصيم تعازيه ومواساته لوكيل أمين منطقة القصيم للخدمات م.عبدالعزيز بن محمد المهوس في وفاة عمه الشيخ: عبدالله بن عبدالعزيز المهوس رحمه الله والذي انتقل الى جوار ربه يوم الثلاثاء الماضي، داعيا الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وان لايري الجميع مكروها في عزيز.

من جانبه رفع م. المهوس شكره لأمير القصيم على مواساته لهم ، داعيا الله ان يجزل لسموه الاجر والمثوبة، مؤكدا ان التواصل بين قيادة وطننا ومواطنيهم شيء اعتدناه عليه في هذه البلاد المباركة، كما قدم امير القصيم تعازيه ومواساته لابناء عبدالله بن عبدالعزيز المهوس.