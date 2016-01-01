الملك: متفائلون بقدرتنا على الإنجاز وتحقيق الرفاه الاقتصادي

أقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439هـ، ووجه خادم الحرمين كلمة لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية.

وقال الملك المفدى: بعون الله وتوفيقه، نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 هـ، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في أسعار النفط، مما أثر على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف.

ميزانية الشفافية: الإيرادات 692 مليار ريال.. والمصروفات 890 ملياراً

وأضاف -حفظه الله- إن اقتصادنا متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة -بعد توفيق الله- للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة، ونحن عاقدو العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني، حيث تبنينا «رؤية المملكة 2030» وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة -بإذن الله تعالى- على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي، إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة، ومواصلة الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة.

وقد سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

تبنينا «رؤية 2030» وفق رؤية إصلاحية شاملة.. وبرامج تنفيذية لتحقيق أولوياتنا الوطنية

ونحن متفائلون بقدرتنا على الإنجاز -بعون الله- ثم بدعم مواطني بلادنا الأوفياء لتحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود.

ونؤكد على الجميع الحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

بعد ذلك تلا نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ صالح بن خالد الهدلق المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي (2020) بحسب الصيغة المرافقة.

ثم تفضل خادم الحرمين بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية، قائلاً: نسأل الله التوفيق لخدمة ديننا وبلادنا ومواطنينا.

الأولوية للمشروعات والبرامج التنموية التي تخدم المواطن.. وتقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن وزير المالية قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية، أوضح خلاله النتائج المالية للعام 1437 / 1438 هـ، واستعرض الملامح الرئيسية للميزانية للعام 1438 / 1439 هـ، وقال إن اقتصاد المملكة يعد من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يمثل ما نسبته (25) في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وتضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم واستثمرت الحكومة (7ر1) ترليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة.

الملك سلمان يلقي كلمة خلال الجلسة

ولي العهد وولي ولي العهد في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الميزانية