مصرع 20 إرهابياً من تنظيم داعش غربى الأنبار بالعراق

بغداد أ ش أ

لقى 20 إرهابياً من تنظيم (داعش) مصرعهم ، الخميس ، خلال عملية عسكرية للجيش باسناد من طيران العراق والتحالف الدولى غربى محافظة الأنبار.

وذكرت قيادة "عمليات الجزيرة" أن قوات الفرقة السابعة بالجيش ولواء مغاوير الجزيرة وبإسناد من الطيران نفذت عملية عسكرية فى منطقة "المالحة" غرب طريق بيجى - حديثة بالأنبار غربى العراق ، مشيرة إلى أنه تم قتل الإرهابيين وتفجير خمس سيارات مفخخة ومخازن أسلحة وعتاد عسكري.

وأشارت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة إلى أن طائرات القوة الجوية العراقية ألقت آلاف الصحف من عدد خاص "صباح الموصل" ومجلات من وزارة الدفاع تحمل أخبارا متنوعة إلى أبناء الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق.