أسرة معاق ذهنيا بالقليوبية: "مش لاقين دار رعاية لابننا ومتبهدلين"

القليوبية - خالد حجازى

نفسنا نرتاح من البهدلة واللف والدوران دوخنا من البحث عن دار رعاية لابننا المعاق ذهنيا دور الرعاية بترفض اببنا وبنتستغيث بالرئيس عبدالفتاح السيسي ومحافظ القليوبية اللواء عمرو عبدالمنعم.. بهذه الكلمات تكلمت أسرة "احمد السيد محمد عبدالباري " 22 سنة معاق ذهنيا والمكونة من 4 أفراد ومقيم مع خاله رب أسرة مكونة من 5 أفراد بشقة ضيقة بنظام الايجار من حجرتين وصالة بشارع محمد ابو النجا من شارع الهجان بمنطقة الوحدة العربية بشبرا الخيمة.

يقول خاله "مدكور عبد العظيم عبد العال " أننا نعيش فى مرار وضنك خاصة وان والد احمد متوفي وترك لى اسرته المكونة من 4 أفراد ووالدته "كفيفة " واخته معاقة ذهنيا وانا على قد حالى باشتغل في شركة قطاع خاص ومش ملاحق على المصاريف عليهم وعلى اسرتي وتعبت من حياتي.

وقال"مدكور" نعيش فى مأساة حيث اننى لم اجد دار رعاية اودع بها "احمد" احنا متبهدلين آخر بهدلة ودور الرعاية ترفض تستقبله وفى ولاد حلال بيساعدونا بس دور الرعاية محتاجة منا فلوس واحنا ما باليد حيلة باختصار "على الحديدة"

وناشدت والدة احمد المسئولين بانقاذهم والحاق نجلهم بأحد دور الرعاية وعلاجه أو مساعدة هذه الاسرة البائسة على المعيشة بعد أن ضاقت بها السبل وأغلقت فى وجهها الأبواب ولم تجد من يحنو عليها.