إطلاق الدورة الـ3 لجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي

تنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أطلقت وزارة الداخلية، الدورة الثالثة لجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي، التي شهدت مناقشات تطويرية مهمة في المجالات البحثية وشروط الجائزة، خلال اجتماع مجلس أمناء الجائزة، برئاسة اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس المجلس.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس، اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الجودة والتميز، والدكتور حسام محمد العلماء مدير عام الهيئة الوطنية للبحث العلمي، والدكتور محمد عبد الله البيلي مدير جامعة الإمارات، والأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، والدكتور عارف سلطان الحمادي مدير جامعة خليفة، والعقيد محمد بن دلموج الظاهري مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون، والرائد الدكتور عمر راشد الشحي مدير مركز الدراسات والاستطلاعات بالوزارة.

وأشاد اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، بدعم سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومباركته لإطلاق الجائزة التي جاءت تشجيعاً لمنتسبي الوزارة، على تبنّي البحث العلمي، كأحد الأدوات الضرورية لفهم وحل المشكلات بطرق مبتكرة، واستشراف المستقبل من خلال التنبّؤ بالمخاطر والظواهر الإجرامية المحتملة، ووضع الاستراتيجيات والخطط للتصدي لها.

اعتماد

واعتمد المجلس، المجالات البحثية للجائزة، وشروط المشاركة ومعايير التقييم للأبحاث، والإطار الزمني، وقرر تعديل نظام الجائزة، وفق توجّهات الحكومة الاتحادية نحو الابتكار، بالتركيز على الكيف والنوعية في إعداد الدراسات، لتضم 6 مجالات بحثية، تختص بصميم العمل الشرطي، وتخدم أهداف الوزارة الاستراتيجية.

وتعنى المجالات المعتمدة، بعمليات الوزارة الرئيسة، وتحقيق القيمة المضافة، والاستفادة القصوى من توصيات الأبحاث، وتطبيقها بما يعزز جهود التطوير في الوزارة والارتقاء بالخدمات للجمهور لتحقيق السعادة، والمجالات تشمل: العمليات الشرطية، الدفاع المدني، شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، المرور والترخيص، المؤسسات العقابية والإصلاحية، والإدارة الشرطية وتنمية الموارد البشرية، كما اعتمد آلية التسجيل والمشاركة في الجائزة إلكترونياً عن طريق الرابط الإلكتروني: https:/‏‏‏/‏‏‏www.moi.gov.ae/‏‏‏ar/‏‏‏AboutMOI/‏‏‏genericcontent/‏‏‏1788491.aspx#sec8.par.

6 فائزين

وأشار المجلس إلى أنه سيتم اختيار 6 فائزين (صاحب البحث الأفضل في كل مجال)، ليحصل كل منهم على مبلغ مالي قدره (50 ألف درهم)، وميدالية البحث العلمي، ودرعاً تذكارية يحمل رمز الجائزة، مع تكريم الفائزين وطباعة ونشر الأبحاث الفائزة، وتسليمهم شهادات التقدير.

واشترط المجلس للترشّح والمشاركة في الجائزة، أن يكون المرشح من منتسبي الشرطة والأمن في دولة الإمارات، ويجوز للمتقاعدين المشاركة، وأن يكون مقدّم البحث من مواطني الدولة، ويجوز أن يكون من غير المواطنين، على أن يقوم بالاشتراك مع مواطن في بحث واحد مشترك.

كما يجوز التقدم للجائزة ببحث معد من قبل فريق بحثي، لا يزيد عدده على ثلاثة أشخاص، ولا يقل عدد المواطنين المشاركين فيه عن اثنين، وأن يندرج موضوع البحث ضمن (أو تخدم أهدافه)، المجالات الستة للجائزة.

وأكد المجلس ضرورة أن تتوافر في البحث المشارك، أسس وشروط البحث العلمي الرصين، مع تضمينه أفكاراً تفيد في معالجة الظواهر والمشكلات والقضايا الأمنية .

وفي نهاية الاجتماع، دعا لخريباني، منتسبي الوزارة إلى زيادة الاهتمام بالبحث العلمي، وأدواته، ومتابعة المستجدات في هذا المجال.