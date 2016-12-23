حاكم رأس الخيمة يعزي في وفاة علي النقبي

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء إلى عائلة النقبي في وفاة المغفور له علي عبيد حميد النقبي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة الفحلين في رأس الخيمة، يرافقه الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، عن خالص تعازيه إلى حسن عبيد حميد النقبي، مسؤول منطقة الفحلين، وحميد عبيد حميد النقبي، في وفاة شقيقهما، وإلى أنجال الفقيد وذويه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.