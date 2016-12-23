حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 23-12-2016.. استخدم طاقتك الإيجابية

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجوزاء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى،إذ يتميز أبناء هذا البرج ببعض الصفات على رأسها المزاجية الشديدة التى تجعل بعض الأبراج غير قادرين على التكيف معهم.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

انتقى الأوقات التى تتحدث فيها عن مشاكلك بالعمل، ولا تندفع فى قرارات من شأنها التأثير على حياتك المهنية، الإنجازات لا تتحقق بهذه السرعة إلا من خلال السعى.

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

أنت إنسان لديك طاقة إيجابية كبيرة لكنك لا تحسن استغلالها، احذر علاقتك مع غير المقربين التى من الممكن أن تؤثر على علاقتك بشريك حياتك ورتب أولوياتك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى..

البحث عن أسباب المشكلة أهم من علاجها، مشاكلك الصحية ناتجة عن إهمالك المتعمد ولابد من زيارة عاجلة للطبيب حتى لا تتدهور حالتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش يوماً مضطرباً من الناحية العملية ويندفع نحو حديث عدد من الزملاء، ويترتب على ذلك عدة نتائج سلبية.