حظك اليوم برج الدلو الجمعة 23-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز مواليده بالحدس القوى لدرجة ملفتة وتقديس الصداقة وتقديم الدفعة الإيجابية للأصدقاء، ويعيبه أنه يتمسك برأيه فى النقاشات بشدة حتى لو شعر أنه على خطأ ونادرا ما يعترف بخطأه.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

اليوم مناسب جدًا لأن تبرز مواهبك وقدراتك الخاصة، على الجميع أن يعرف أنك قادر على تحقيق الكثير من الإنجازات على مستوى حياتك المهنية بشكل كبير.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

حان الوقت لكى تعود خطوة إلى الخلف وتنظر جيدًا لعلاقاتك بشريك الحياة، تجاهلك لبعض المعلومات خلال الفترة الماضية قد يصنع أزمة عاطفية فيما بينكما فى المستقبل.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

مزاج جيد خلال هذا الأسبوع، العطلة الأسبوعية ستقضيها بصحة جيدة، وذلك على عكس الأسابيع الماضية التى شعرت فيها بأزمات نفسية طارئة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

يتوقع لك علماء الفلك اليوم أنباءً طيبة من المؤكد أنها تجلب لك الابتسامة وربما حتى تبكى من شدة الفرح ومن المتوقع أن تكون ذات صلة بالأهل والأصدقاء ولكن فى خضم هذه السعادة لا تنس الالتفات لصحتك.