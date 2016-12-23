«تعداد عجمان» يستقبل طلبات وظائف الباحثين الميدانيين حتى 29 الجاري

بدأ مشروع «تعداد عجمان» استقبال طلبات الوظائف للباحثين ممن تتوافر فيهم الشروط لشغل وظائف مؤقتة خلال المرحلة الميدانية والخاصة بالعد الفعلي للتعداد العام للسكان في إمارة عجمان.

وقالت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي مساعد مدير عام التعداد ومدير إدارة الإحصاء والبحوث بالتكليف في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إن الوظائف المتاحة تتنوع ما بين مشرف ومراقب وباحث ميداني على أن تتم المقابلات الشخصية بداية من العام 2017.

وأوضحت أن اللجنة الخاصة باختيار الباحثين اشترطت في المتقدمين عدة معايير وشروط منها حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى وأن لا يقل عمره عن 20 عاما مع ضرورة الإلمام باستخدام الأجهزة اللوحية والتعامل مع التطبيقات، مشيرة الى أن استقبال الطلبات في إدارة الاحصاء بالمجلس التنفيذي سيستمر حتى 29 ديسمبر الجاري.

وأكدت الحبيشي أن «تعداد عجمان» يعد مشروعا وطنيا ينبغي على الجميع المشاركة في تنفيذه وإنجازه.