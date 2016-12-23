مركز تنمية القادة بـ«الداخلية» يشارك في فعاليات «متعة القراءة» بالعين

شاركت وزارة الداخلية، ممثلة بمركز تنمية القادة، في فعاليات «متعة القراءة» في مركزيّ (الجيمي مول والهيلي مول) بمدينة العين، وتضمنت مشاركة الوزارة في تنظيم ورشة «مركز تنمية القادة.. ملامح المستقبل»، وتوزيع كتاب «الشخصية والسلوك المهني»، لمؤلفه المقدم الدكتور عمر إبراهيم آل علي مدير المركز.

وتعرّف الزوّار، خلال الورشة، إلى أهداف مركز تنمية القادة، ودوره في تدريب قادة المستقبل، والبرامج وكيفية تقييم القادة، فيما تم توزيع نسخ ورقية وإلكترونية للكتاب الذي يعدّ مرجعاً علمياً متكاملاً حول معايير الشخصية الإنسانية، وتوافقها الإيجابي مع السلوك المهني لتحقيق التميز والإبداع القيادي في مجالات العمل.

واعتبر المقدم الدكتور عمر إبراهيم آل علي مدير مركز تنمية القادة في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشاركة وزارة الداخلية، في الفعاليات المختلفة، امتداداً للدور المجتمعي، في ظل اهتمام المؤسسات العاملة بالدولة بمفهوم المسؤولية المجتمعية.