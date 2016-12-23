بلدية دبي ترسخ التحول الذكي وتهدف لتقليل المراجعين 80 % بحلول 2018

تنظم إدارة تقنية المعلومات في بلدية دبي فعاليات مبادرة الأسبوع الذكي في مركز الطوار وتهدف إلى ترسيخ مبادئ التحول الذكي للخدمات والعمليات والتواصل الفعال مع كل المتعاملين لاطلاعهم وتشجيعهم على استخدام الخدمات الذكية بمختلف القنوات الذكية المتاحة بما فيها مراكز تقديم الخدمة والتي تهدف إلى تقليل عدد مراجعيها 80 في المئة بحلول 2018.

وأكد المهندس محمد عبد الله الزفين مدير إدارة تقنية المعلومات ببلدية دبي، أن البلدية تسعى من خلال تنظيم فعاليات مبادرة الأسبوع الذكي إلى تمكين المتعاملين من الاطلاع على أحدث الخدمات والتطبيقات وسيتم تقديم شرح تفصيلي للمتعاملين حول كيفية استخدام الأنظمة وإنجاز معاملاتهم ذاتياً في وقت قياسي وحصد آرائهم وتجربتهم، حيث سيرافق الموظفون كل المتعاملين المشاركين في المبادرة وإطلاعهم على كل الخطوات وجعلهم يقومون بأنفسهم بالعمليات الفنية في استخدام الخدمات الذكية بمختلف القنوات الذكية المتاحة وسيتم اطلاعهم على الخطوات المتبعة والتي ستمكنهم من إنجاز معاملاتهم ذاتياً.