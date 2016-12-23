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  5. بلدية دبي ترسخ التحول الذكي وتهدف لتقليل المراجعين 80 % بحلول 2018

بلدية دبي ترسخ التحول الذكي وتهدف لتقليل المراجعين 80 % بحلول 2018

22 ديسمبر البيان الاماراتيه الإمارات العربية 0 23

[المحتوى من البيان الاماراتيه]

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عيون

تنظم إدارة تقنية المعلومات في بلدية دبي فعاليات مبادرة الأسبوع الذكي في مركز الطوار وتهدف إلى ترسيخ مبادئ التحول الذكي للخدمات والعمليات والتواصل الفعال مع كل المتعاملين لاطلاعهم وتشجيعهم على استخدام الخدمات الذكية بمختلف القنوات الذكية المتاحة بما فيها مراكز تقديم الخدمة والتي تهدف إلى تقليل عدد مراجعيها 80 في المئة بحلول 2018.

وأكد المهندس محمد عبد الله الزفين مدير إدارة تقنية المعلومات ببلدية دبي، أن البلدية تسعى من خلال تنظيم فعاليات مبادرة الأسبوع الذكي إلى تمكين المتعاملين من الاطلاع على أحدث الخدمات والتطبيقات وسيتم تقديم شرح تفصيلي للمتعاملين حول كيفية استخدام الأنظمة وإنجاز معاملاتهم ذاتياً في وقت قياسي وحصد آرائهم وتجربتهم، حيث سيرافق الموظفون كل المتعاملين المشاركين في المبادرة وإطلاعهم على كل الخطوات وجعلهم يقومون بأنفسهم بالعمليات الفنية في استخدام الخدمات الذكية بمختلف القنوات الذكية المتاحة وسيتم اطلاعهم على الخطوات المتبعة والتي ستمكنهم من إنجاز معاملاتهم ذاتياً.

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