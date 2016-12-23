الرئاسة تصدر بيانا عن اتصال دونالد ترامب بالرئيس السيسى

كتب محمد الجالى

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا ، أكدت خلاله اتصال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت الرئاسة في بيانها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى مساء الخميس، اتصالاً من الرئيس الأمريكى المنتخب "دونالد ترامب"، تم التطرق خلاله إلى مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية بعد تولي الإدراة الأمريكية الجديدة مسؤلياتها بشكل رسمي، حيث اعرب الجانبان عن تطلعهما لأن تشهد المرحلة القادمة تنامياً ملحوظاً يشمل كافة جوانب العلاقات الثنائية، وتعاوناً في كافة المجالات التي تعود على شعبي البلدين بالمصلحة والمنفعة المشتركة.