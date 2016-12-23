"القومى للبحوث": إنشاء مركز تميز علمى يتضمن أكثر من 60 معملاً بحثيًا

كتب محمد محسوب

قال الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث، إن المركز سيفتتح قريبًا مركز التميز العلمى والذى يحوى أكثر من 60 معملاً بحثيًا فى كافة التخصصات.

وأضاف شعلان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فائدة المركز كبيرة جدًا لأن كل التخصصات ستكون متاحة مركزيًا لكل العاملين بالمركز، موضحًا أن المعمل سيمنع تكرار شراء الأجهزة فى المعامل بالشُعب والأقسام، وخاصة الأجهزة الكبيرة التى تستخدم بشكل يومى.

وأشار شعلان، إلى أن وجود نسخة أو اثنين من كل جهاز بمعامل المركز سيجعله متاحًا للجميع بدلاً من شراء أكثر 15 جهازًا لجميع الشُعب، وسيوفر كثيرًا على ميزانية الدولة للأجهزة ويعطى إمكانية للعمل بالمعامل لفترة طويلة جدًا، لأن المعامل ليس بها مكاتب.