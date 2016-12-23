الكنيسة توزع دعوات عيد الميلاد المجيد الأسبوع المقبل.. والكاتدرائية تستعد

كتبت سارة علام

تستعد الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لاستقبال عيد الميلاد المجيد، حيث يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد فى السادس من يناير المقبل، على أن تبدأ الكاتدرائية توزيع الدعوات على المسئولين والشخصيات العامة بداية من الأسبوع المقبل، وفقًا لما يؤكده القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية والمسئول عن تنظيم احتفالات العيد سنويًا.

توجه الكنيسة الدعوات لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بشكل سنوى، بينما يحرص الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على تهنئة البابا تواضروس فى المقر الباباوى قبل العيد بأيام، كطقس سنوى متبع بين المؤسستين الكبيرتين.

فى الوقت نفسه، فإن أعمال تجديد الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية تتواصل، حيث يتم افتتاحها عام 2018 فى يوبيلها الذهبى، إلا أن هذا لا يمنعها من استقبال المهنئين بقداس العيد والصلاة فيه كل عام، حيث تكتسى الكاتدرائية بالسجاد الأحمر وتعلق أيقونات وزينات عيد الميلاد المجيد مع توقعات بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعام الثالث على التوالى، حيث يحرص الرئيس على تهنئة الكنيسة بحضور القداس مع تأكيدات مصادر تشير إلى أن الرئيس يفتتح بنفسه تجديدات الكنيسة البطرسية، بعدما كلف دار الهيئة الهندسية بتجديدها وتسليمها قبل عيد الميلاد.