أخبار الرياضة اليوم 22/12/2016.. الأهلى يسحق الألمونيوم بسداسية فى الكأس

كتب أحمد سمير

شهدت الرياضة المصرية أخبار عديدة اليوم الخميس 22/12/2016 ، و أبرزها كانت إقامة لقاءات الدور32 من كأس مصر ، و أهم لقاءات اليوم كانت فوز الأهلى على الأالمونيوم 6/صفر .

أكد عامر حسين، رئيس لجنة مسابقات الدورى الممتاز، أن مباراة الزمالك والأهلى فى موعدها يوم 29 ديسمبر من الشهر الجارى ضمن مباريات الأسبوع الـ17 للدورى ولا نية لتأجيلها من قبل اتحاد الكرة.

وأضاف عامر حسين لـ"اليوم السابع" أنه تم نقل قمة الزمالك والأهلى إلى استاد برج العرب بعد رفض الأمن شفويًا إقامتها باستاد بتروسبورت.

تغلب الأهلى على الألومنيوم، بسداسية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد السلام، فى دور الـ32 بكأس مصر وسجلها عمرو جمال "هدفين" ومؤمن زكريا "هدف" وعماد متعب "هاتريك" وبهذا الفوز تأهل الأهلى لدور الـ16 انتظارًا لمواجهة الفائز من لقاء الداخلية والجونة المقرر إقامته غدًا الجمعة.

وكشف أسامة فرحات وكيل أعمال النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط نادى الزمالك رفض مسئولو القلعة البيضاء رحيله بشكل نهائى خلال الميركاتو الصيفى كما تم الاتفاق مع وكيل أعمال الزامبى إيمانويل مايوكا على بقاء اللاعب حتى نهاية الموسم .

وبقاء معروف يوسف ومايوكا داخل الزمالك بجانب وجود النيجيرى ستانلى سيغلق بشكل نهائى ملف المهاجم الأفريقى لوجود ثلاثة لاعبين أجانب بالقائمة البيضاء وهو العدد المسموح به .

تأهل فريق سموحة بقيادة حلمى طولان إلى دور الـ 16 لكأس مصر بعد فوز صعب على المريخ بنتيجة 3 / 2 ضمن مواجهات دور الـ 32.

تقدم سموحة فى الدقيقة 8 عن طريق أحمد رءوف وتعادل المريخ بهدف فى الدقيقة 14 من ضربة جزاء أحرزها محمد ناجى جدو قبل أن يضيف جدو الهدف الثانى له فى الدقيقة 58 من بداية الشوط الثانى، ثم يتعادل سموحة عن طريق سيد فريد فى الدقيقة 88 ويحرز محمود سيد هدف التأهل فى الدقيقة 90 لسموحة.

تلقى حسام غالى لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الأهلى، عرضا جديدا من أحد الأندية الصينية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية وذلك عن طريق وكيله نادر شوقى.

ومن المقرر أن يحصل المقاصة على 20% حال قيام الوصل الإماراتى ببيع اللاعب إلى أحد الأندية الأخرى فى المستقبل.

واتفق مسئولو المقاصة على بيع نانا بوكو على الوصل الإماراتى مقابل 1.5 مليون دولار بدءا من يناير المقبل، وهو ما دفع إدارة النادى الفيومى لقبول العرض وتفضيله عن الانتقال للأهلى أو الزمالك اللذين طلبا الحصول على خدماته.

وافق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على دعم 58 مركز شباب فى 9 محافظات بمبلغ 600 ألف جنيه، وذلك لتكثيف الأنشطة والبرامج التى يتم تنفيذها بتلك المراكز خلال الفترة المقبلة.

قال حسام البدرى، المدير الفنى للأهلى، إنه لو كان مسئولًا عن الفريق فى الموسم الماضى ما كان سيسمح للثنائى رمضان صبحى ومحمود حسن تريزيجيه بالرحيل عن الفريق.