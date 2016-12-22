شاهد.. 10 صور تلخص أحداث العالم اليوم

إعداد عبد الوهاب الجندى

شهدت دول العالم اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والرياضية والثقافية المهمة، حيث افتتح الرئيس المصري المرحلة الرابعة لتطوير المجمع الطبي بكوبري القبة، وشيع أهالي مدينة رام الله جثمان الشاب الفلسطينى أحمد الخروبى الذى قتلته قوات الاحتلال، وفى روسيا شيع الرئيس بوتين جثمان سفيره المقتول فى تركيا أندريه كارلوف.



>الرئيس المصري يفتتح المرحلة الرابعة لتطوير المجمع الطبي بكوبري القبة



>تشيع جثمان الشاب الفلسطينى أحمد الخروبى الذى قتلته قوات الاحتلال برام الله



>بوتين يشيع جثمان سفيره فى تركيا أندريه كارلوف



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