موجز أخبار مصر.. رئيس الوزراء يوجه بالاستعداد لسوء الأحوال الجوية

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة وفى مقدمتها رئيس الوزراء يوجه المحافظين باتخاذ اللازم استعدادا لسوء الأحوال الجوية.

الجيش السورى يعلن: استعدنا الأمن والآمان فى حلب وانتصرنا على الإرهاب

أعلنت القيادة العامة للجيش السورى إعادة الأمن والأمان إلى حلب، ووصفته بـ"انتصار" يشكل تحولاً استراتيجياً ومنعطفاً مهما فى الحرب على الإرهاب من جهة وضربة قاصمة للمشروع الإرهابى وداعميه من جهة أخرى.

العربية: السعودية تعتزم زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجيا من العام المقبل

قالت قناة العربية إن الحكومة السعودية تعتزم زيادة الرسوم الشهرية على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهرياً خلال عام 2018 لترتفع إلى 600 ريال فى عام 2019 وتصل إلى 800 ريال شهريا فى عام 2020 ضمن برنامج " المقابل المادى".

والدة الطفلة ماجى: "شفت كمية حب كبيرة من المسلمين وكانوا يصلون لها"

روت الدكتورة نرمين سمير والدة الطفلة ماجى مؤمن أصغر شهداء تفجير الكنيسة البطرسية أن ابنتها كانت فى حضنها أثناء القداس بينما ابنتها الثانية ميرا كانت مع صديقتها.

اشتباكات فى مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان تخلف قتيل و6 إصابات

قتل شخص وأصيب 6 آخرون مساء اليوم فى اشتباكات، اندلعت بين حركة فتح وجماعة جند الشام في مخيم عين الحلوة في صيدا بجنوب لبنان

رئيس الوزراء يوجه المحافظين باتخاذ اللازم استعدادا لسوء الأحوال الجوية

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، المحافظين وخاصة محافظى المحافظات الساحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا لأى تغيرات سئية فى الأحوال الجوية تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، التى تبدأ من اليوم وحتى السبت المقبل.

بالصور.. اللواء كامل الوزير من أسوان: تسليم محطة القطار نهاية يناير المقبل

أكد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن افتتاح تطوير محطة قطار أسوان من قبل الهيئة الهندسية سيتم قبل نهاية يناير 2017.

طائرات أردوغان ترتكب مجزرة وتقتل 50 مدنيا بينهم أطفال فى سوريا

أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان مقتل 50 مدنيا جراء قصف جوى للطائرات التركية على مدينة الباب السورية، مشيرا إلى أن 14 طفلا سقوط قتلى دون سن الثامنة عشر و9 سيدات جراء المجزرة التى ارتكبتها أنقرة.

ترامب: علينا توسيع قدراتنا النووية حتى يعود العالم إلى رشده

قال الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه "على الولايات المتحدة أن تعزز وتوسع من قدراتها النووية بشكل كبير إلى أن يحين الوقت الذى سيعود فيه العالم إلى رشده بشأن الأسلحة النووية"، وهذا بعد ساعات من دعوة نظيره الروسى فلاديمير بوتين لتعزيز ترسانة موسكو النووية.