البورصة: تغطية طرح «الصخور العربية» 28 مرة

أعلنت البورصة المصرية، عن إجمالى كميات أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات الخاصة على سهم شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية ببورصة النيل، وبلغت عدد 559.3 مليون سهم، بعدد مرات تغطية 28 مرة تقريبا.

كانت البورصة، قد أعلنت عن فتح سوق الصفقات الخاصة لتقوم جميع شركات السمسرة الأعضاء بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين فى شراء أسهم شركة الصخور العربية لصناعة البلاستيك ببورصة النيل، وذلك خلال الفترة من 18 ديسمبر وحتى نهاية جلسة تداول 22 ديسمبر.

وحددت البورصة، طلبات الشراء بحد أدنى 10 آلاف سهم، والحد الأقصى لكمية الطلب للعميل الواحد الكمية المطروحة، وذلك مع التزام شركات السمسرة الأعضاء متلقية الأوامر بإيداع نسبة 25% من قيمة كل طلب فى الحساب المخصص لتغطية الطرح لكل شركة وساطة لدى بنوك المقاصة فى موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر، وسداد باقى قيمة الطلبات التى تتحدد بناء على نتيجة التخصيص فى حالة زيادة قيمة الكمية المخصصة عن قيمة ما سبق سداده لدى بنوك المقاصة وذلك طبقا لنظام التسوية المعمول به لدى شركة الإيداع والقيد المركزى.